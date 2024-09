Allerta legionella nel milanese: 54 casi e 4 morti da aprile, l’89% a Corsico

A partire da aprile scorso, la provincia di Milano ha registrato 54 casi di legionellosi, con un incremento di uno rispetto alla settimana precedente. Quattro pazienti, tutti di età superiore ai 70 anni e con malattie preesistenti, sono deceduti. L’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha fornito un aggiornamento sui dati disponibili al 2 settembre 2024.

L’89% si sono verificati a Corsico

Dei 54 casi, 48 (pari all’89%) sono stati identificati nel Comune di Corsico, mentre 6 (11%) sono stati riscontrati nel Comune di Buccinasco. L’età media dei pazienti è di 71,9 anni. Tra i casi riportati, 48 presentavano fattori di rischio, 8 sono ancora ospedalizzati e 42 sono stati dimessi. La legionellosi è un’infezione polmonare causata dal batterio Legionella pneumophila, che può proliferare in ambienti artificiali come impianti idrici degli edifici, serbatoi, tubature, fontane e piscine, creando una situazione di rischio per la salute.

Le autorità sanitarie, comprese l’Agenzia di Tutela della Salute di Milano e altre istituzioni regionali e nazionali, stanno conducendo indagini epidemiologiche, microbiologiche e ambientali per identificare l’origine dell’acqua contaminata e implementare misure di prevenzione e controllo. La collaborazione tra sindaci, Unità di Prevenzione della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia e il Ministero della Salute è fondamentale per prevenire ulteriori casi e garantire la sicurezza pubblica.