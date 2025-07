Trema ancora la terra a Napoli. Una forte scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione questa mattina, 18 luglio, poco dopo le nove. Alcune persone si sono riversate in strada. La magnitudo del terremoto, secondo una stima preliminare, è di 4.0, ad una profondità di 2.5 km, con epicentro in zona Dazio a Pozzuoli.

La nota del Comune di Pozzuoli per la cittadinanza

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 08:51 (UTC 06:51) del 18/07/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. In considerazione di quanto sopra esposto l’amministrazione comunale insieme alla Protezione Civile del Comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”.