Una vicenda inquietante si è consumata a bordo di un autobus in transito nella zona di Monteverde, a Roma, durante la scorsa mattinata. Una passeggera, insospettita dal comportamento di una donna appena salita sul mezzo con un carrello della spesa, ha notato qualcosa di anomalo. Dal carrello, infatti, la donna ha estratto con modi bruschi un cucciolo di cane, attirando immediatamente l’attenzione.

Avvicinandosi per capire meglio la situazione, la passeggera ha fatto una scoperta ancora più sconvolgente: all’interno del carrellino, in una busta di plastica, erano presenti altri sette cuccioli, ammassati in condizioni critiche, senza spazio né adeguata aerazione. I piccoli, inizialmente quasi indistinguibili tra loro, apparivano deboli e provati, emettendo flebili lamenti.

L’intervento e la tensione

Di fronte a una scena tanto preoccupante, la passeggera ha cercato di richiamare la donna a un comportamento più responsabile. Tuttavia, il tentativo di dialogo ha rapidamente lasciato spazio a una discussione accesa. Vista la gravità della situazione, è stato coinvolto l’autista del bus, che ha deciso di fermare il mezzo e richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Resasi conto delle possibili conseguenze, la donna ha tentato di fuggire, ma è stata prontamente bloccata sia dalla passeggera sia dal conducente. Poco dopo sono intervenuti gli agenti del XII distretto Monteverde, che hanno preso in carico la situazione.

Il salvataggio e un nuovo inizio

Una volta saliti a bordo, i poliziotti hanno verificato le condizioni dei cuccioli, trovandoli in evidente stato di sofferenza, probabilmente dovuto anche al rischio di asfissia: erano infatti chiusi all’interno di una busta di plastica nel carrello. La donna, una giovane di nazionalità romena, è stata condotta in commissariato e denunciata per maltrattamento aggravato di animali.

Gli agenti, dimostrando grande sensibilità, hanno immediatamente acquistato cibo e acqua per soccorrere i piccoli, affidandoli poi a una struttura specializzata. Tra loro, una cucciola ha trovato una casa speciale: Nina, così è stata chiamata, è stata adottata dagli stessi poliziotti del distretto. Per lei e per i suoi fratelli si apre finalmente un futuro fatto di cure, sicurezza e nuove possibilità.