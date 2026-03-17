Anziano muore dopo essere stato investito dal monopattino guidato da un 13enne
Non ce l’ha fata l’uomo di 88 anni, investito da un monopattino mentre si trovava in viale Michelangelo a Foggia. L’incidente è avvenuto il tardo pomeriggio dell’8 marzo scorso. Troppo gravi le lesioni riportate dall’anziano che è stato in coma, anche dopo un intervento chirurgico effettuato per ridurre un ematoma cerebrale.
A quanto si apprende, il monopattino era guidato da un ragazzino di poco più di 13 anni (la legge autorizza la guida dei monopattini elettrici dai 14 anni in su). I familiari dell’88enne hanno presentato denuncia alle forze dell’ordine. E’ il primo caso di decesso che si verifica a seguito di un incidente con il monopattino in provincia di Foggia.