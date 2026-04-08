Ad Arezzo, in piazza Guido Monaco, nella notte tra il 14 e il 15 giugno 2025 una donna di 29 anni era rimasta gravemente ferita dopo essere stata aggredita dal compagno mentre lui cercava di baciarla. Secondo quanto riferito dai testimoni, l’uomo aveva morso la compagna con tale violenza da staccarle la lingua al culmine di una lite. La donna era stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale aretino di San Donato, dove i medici l’avevano sottoposta a un delicato intervento chirurgico per tentare il reimpianto della porzione di lingua asportata. L’aggressore, invece, aveva tentato la fuga ma era stato subito fermato da alcuni passanti.

La sentenza

L’aggressore, un uomo di 30 anni, era stato denunciato per lesioni personali gravi ai danni della compagna, allora incinta. Nonostante le ferite, la donna è riuscita a partorire nei mesi successivi. Ora l’uomo è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione. La sentenza è stata pronunciata dal tribunale di Arezzo, che ha riconosciuto l’imputato colpevole dei reati di lesioni gravissime e maltrattamenti. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a cinque anni di carcere. Il tribunale ha inoltre disposto una provvisionale di 25mila euro in favore della donna a titolo di risarcimento immediato, in attesa della quantificazione definitiva dei danni in sede civile. L’uomo, che si trovava già detenuto, è stato invece ricondotto in carcere al termine dell’udienza.