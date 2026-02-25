Ha impugnato una grossa tenaglia e ha iniziato a colpire la porta dell’appartamento, nel tentativo di entrare con la forza.

Atti persecutori nei confronti dell’ex marito

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto l’hanno bloccata pochi istanti dopo, arrestandola con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex marito. Si tratta di una donna di 52 anni che è ora ai domiciliari.

L’allarme è arrivato alla centrale operativa nella tarda serata di ieri. Quando i militari dell’Arma sono giunti sul posto, l’hanno sorpresa mentre colpiva violentemente la porta.

Disarmata e fermata, secondo quanto ricostruito avrebbe continuato a inveire contro l’ex coniuge, pronunciando frasi gravemente minatorie. L’uomo, visibilmente scosso, ha raccontato di vivere da mesi in una condizione di paura e pressione costante.

La fine della relazione non sarebbe mai stata accettata dalla donna, che avrebbe messo in atto comportamenti ripetuti e vessatori. In passato l’ex marito aveva già sporto diverse denunce e nei confronti della 52enne era stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento, rimasta in vigore fino allo scorso dicembre.

Nonostante il provvedimento, le condotte moleste – secondo l’ipotesi accusatoria – non si sarebbero interrotte. L’episodio dell’altra sera rappresenterebbe l’ultimo di una serie di comportamenti persecutori.

Dopo l’intervento dei carabinieri, l’uomo ha formalizzato un’ulteriore denuncia. Al termine delle formalità di rito, e su disposizione dell’Autorità giudiziaria, la 52enne è stata posta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.