Leonardo Gesualdo, 39 anni, figura di rilievo della “Società foggiana”, è stato arrestato dai carabinieri del GIS dopo una lunga latitanza iniziata nel 2020. Già condannato in primo grado a 12 anni di reclusione per associazione mafiosa, l’uomo era riuscito per anni a sottrarsi alla giustizia. Questa mattina, i reparti speciali dell’Arma hanno fatto irruzione in un edificio situato nella periferia di Foggia, dove Gesualdo si nascondeva. L’operazione, rapida e senza scontri, ha posto fine a una fuga durata quasi un lustro.

Il lavoro investigativo e il coordinamento dell’antimafia

Il blitz è il risultato di un’indagine complessa condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, in collaborazione con la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, diretta dal procuratore Roberto Rossi. Grazie a un’attività investigativa capillare, gli inquirenti sono riusciti nei giorni scorsi a individuare il rifugio del latitante, chiudendo così una delle pagine più delicate della lotta alla criminalità organizzata in Puglia.