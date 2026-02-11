“Nel 2025 si sono registrati ben 49 casi” di “attacchi alle linee delle Ferrovie dello Stato”. Un dato “in forte aumento rispetto ai 9 del 2024, mentre nel 2023 non era stato registrato nessun attacco”. Lo riferisce il Ministero dell’Interno.

Salvini: “Attacco all’Italia che non resterà impunito”

Sul dato è intervenuto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. “I dati del Viminale sui sabotaggi alle linee ferroviarie sono inquietanti e confermano le preoccupazioni già manifestate nei mesi scorsi. I 49 casi del 2025 rispetto ai 9 dell’anno precedente sono un attacco all’Italia che non resterà impunito. Oltre al carcere chiederemo risarcimenti milionari, a tutela dei passeggeri danneggiati”.

A questo proposito, da segnalare la rivendicazione della matrice anarchica dell’ultima serie di attentati mirati a “rendere visibili le contraddizioni” delle OIlimpiadi.

La rivendicazione anarchica dei sabotaggi a Pesaro

“All’alba del 7 febbraio è stata sabotata la linea ferroviaria nei pressi della stazione di Pesaro. Quest’azione mira a rendere visibili le contraddizioni che si porta con sé lo ‘spettacolo’ delle Olimpiadi, in questo caso quelle invernali Milano Cortina 26”.

“La rivendicazione del sabotaggio incendiario della linea ferroviaria contro i Giochi olimpici”, il 7 febbraio a Pesaro, con foto, sul blog La Nemesi piattaforma web di controinformazione anarchica e rivoluzionaria.

Il blog cita alcuni partner ufficiali dei giochi, “che collaborano e speculano su guerre e devastazione della terra in nome del feroce progresso capitalista”.