Nella notte un attacco con droni è stato lanciato contro Mosca. Lo ha affermato in una nota il ministero della Difesa russo. Si tratta dell’attacco più significativo contro il territorio russo dall’inizio dell’offensiva russa lanciata nel febbraio 2022 contro l’Ucraina. Per ora si parla di almeno 337 droni abbattutti in tutta la Russia, 91 nella zona di Mosca. Per sicurezza sono state introdotte restrizioni temporanee ai voli negli aeroporti Zhukovsky e Domodedovo.

“La difesa aerea del Ministero della Difesa – ha scritto su Telegram il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin – continua a respingere un massiccio attacco di droni nemici a Mosca. I detriti di un drone hanno anche provocato un morto vicino a Mosca. Ad ora 58 velivoli senza pilota nemici sono già stati abbattuti. Gli specialisti dei servizi di emergenza stanno lavorando sul sito in cui sono caduti i detriti”.