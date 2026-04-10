In una scuola media di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, una ragazzina di 12 anni è stata ferita con un paio di forbici da una coetanea. L’episodio è avvenuto nella mattinata, durante l’orario scolastico, mentre era in corso la lezione di educazione fisica.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione si sarebbe consumata nei bagni della palestra. La giovane avrebbe attirato la compagna con la scusa di mostrarle qualcosa e, una volta rimaste sole, l’avrebbe colpita al collo con le forbici.

Le cause del gesto sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. La studentessa ferita è stata soccorsa e trasportata in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi. L’altra ragazza, invece, si trova insieme ai genitori presso la caserma dei carabinieri, dove sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e le responsabilità dell’accaduto.

Paita: “La violenza tra i giovani è una vera emergenza e il governo è immobile”

“La violenza tra giovani e adolescenti è una vera emergenza. L’età dei protagonisti si sta spaventosamente abbassando, mentre le scuole, i luoghi che dovrebbero essere i più sicuri in assoluto, sono abbandonate, gli insegnanti sono stati lasciati soli. L’episodio di Pisa è agghiacciante e il governo è immobile. La retorica di Meloni sulla famiglia e sulla sicurezza si scontra con la dura realtà”. Lo dice la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva. “L’approccio securitario del governo ha prodotto l’inutile decreto Caivano, che ha portato in carcere chi nemmeno dovrebbe starci. E invece – conclude – zero sulla prevenzione dei fenomeni: la povertà educativa, il disagio psicologico e sociale, gli spazi di aggregazione, la cultura, gli aiuti alla scuola. È il fallimento di Meloni”.