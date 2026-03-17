Una donna dello Utah che scrisse un libro per bambini sul dolore del lutto dopo la morte del marito, è stata condannata per averlo ucciso. Kouri Richins, 35enne madre di tre figli piccoli, è stata riconosciuta colpevole di aver avvelenato il 39enne Eric Richins nel 2022 con una dose letale di Fentanyl mescolata ad un drink. La donna, che adesso rischia l’ergastolo, conoscerà la sua pena il prossimo 13 maggio.

Secondo i procuratori Richins, che si dichiara innocente, aveva pianificato l’omicidio per ottenere milioni di dollari dalle sue polizze vita e per iniziare una relazione con un altro uomo. Dopo la morte del consorte, la donna pubblicò anche il libro intitolato “Are You With Me?”, che disse di aver scritto per aiutare i suoi tre figli a superare la perdita del padre. L’accusa ha sostenuto che il piano ordito dalla 35enne è stato di avvelenare il marito e incassare un’eredità di oltre 4 milioni di dollari. Inoltre, la donna aveva anche stipulato diverse polizze assicurative sulla vita del marito a sua insaputa, per un valore complessivo di circa 2 milioni di dollari.