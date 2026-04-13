Avrebbe tentato di strangolare una 75enne in un’abitazione del comune di Valbrenta (Vicenza). Per questo la badante della donna è stata arrestata dai carabinieri. I dettagli del fermo saranno forniti nel corso di una conferenza stampa. L’anziana, soccorsa dai sanitari del Suem 118 nel pomeriggio di ieri, aveva raccontato ai paramedici di essere stata soffocata con una corda dalla badante ed era stata portata all’ospedale San Bassiano per essere sottoposta ai controlli necessari. Qui poi aveva riconfermato la sua versione ai militari, che per tutta la notte hanno lavorato per vagliare le testimonianze e cercare di fare piena luce sulla vicenda fino ad arrivare all’arresto arrivato nella mattina di oggi.