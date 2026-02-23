Una bambina di 12 anni, residente a Chioggia, è stata trasferita ieri dall’Ospedale di Chioggia all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova per competenza pediatrica, dopo essere stata assistita con sospetto di malaria. La bambina, rientrata da pochi giorni da un viaggio in Africa con la famiglia, aveva manifestato febbre alta. I pediatri di Chioggia hanno diagnosticato la malaria e avviato la terapia specifica. Vista la gravità del caso, il trasferimento a Padova è stato concordato con gli specialisti dell’ospedale universitario, dove proseguiranno le cure.