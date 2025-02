Un bambino della scuola per l’infanzia Collodi di Melito, in provincia di Napoli, è riuscito a lasciare l’asilo senza essere notato. Il piccolo ha attraversato la scuola, superato il cancello d’ingresso e si è diretto verso la strada principale, probabilmente convinto di poter tornare a casa da solo. L’episodio, avvenuto la mattina del 4 febbraio, avrebbe potuto avere conseguenze gravi se non fosse stato per l’intervento tempestivo di alcuni commercianti locali.

Il lieto fine grazie ai commercianti

Fortunatamente, alcuni negozianti della zona hanno notato il bambino mentre vagava pericolosamente vicino a una strada a scorrimento veloce. Riconoscendolo o comprendendo la situazione, hanno prontamente deciso di intervenire. Pare che il bambino vivesse nei paraggi, dato che è stato identificato e riaccompagnato a casa sano e salvo. La vicenda, per quanto finita bene, ha sollevato molte preoccupazioni tra i genitori e la comunità.

La denuncia dei genitori e il silenzio della scuola

A rendere pubblica la storia è stato il parlamentare Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la segnalazione dalla madre di un altro alunno della scuola. La donna ha dichiarato che i genitori coinvolti hanno sporto denuncia contro l’istituto, accusando la dirigenza di non aver fornito spiegazioni adeguate sull’accaduto. Inoltre, è stato evidenziato come il cancello d’ingresso della scuola resti spesso aperto e senza sorveglianza, nonostante le ripetute segnalazioni da parte delle famiglie.

Le preoccupazioni delle autorità

Francesco Emilio Borrelli ha commentato l’accaduto con grande preoccupazione. “Ciò che è successo è allarmante e, come ci è stato riferito, potrebbe facilmente ripetersi. Invieremo una comunicazione ai vertici scolastici per chiarire le dinamiche dell’episodio e per sapere se sono state previste misure di sicurezza più efficaci e quando verranno implementate”, ha dichiarato Borrelli.