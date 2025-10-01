Il celebre spirito solidale dei napoletani ha trovato una nuova e toccante conferma in occasione di un matrimonio in città. Durante la festa, infatti, i due sposi hanno deciso di trasformare un momento di gioia personale in un atto di solidarietà collettiva. All’ingresso in sala, hanno mostrato una bandiera della Palestina e un cartellone con un Iban dedicato, prima di pronunciare un discorso emozionante che ha commosso tutti gli invitati.

I neoconiugi hanno poi annunciato la loro scelta di destinare una parte delle tradizionali “buste” in beneficenza, per sostenere la popolazione di Gaza in questo periodo drammatico. Molti ospiti si sono uniti con generosità alla raccolta, contribuendo ad amplificare l’impatto dell’iniziativa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Emilio Borrelli (@francescoemilioborrelli)

Il gesto, segnalato dal deputato Francesco Emilio Borrelli, è stato definito un esempio luminoso di umanità e altruismo. “Questa è la Napoli che ci piace”, ha commentato Borrelli, sottolineando come l’episodio rappresenti la migliore immagine di una città capace di unire festa e solidarietà, amore e impegno civile.