“La Groenlandia è un territorio autonomo, parte del Regno di Danimarca. Il suo futuro appartiene a lei. Non smetteremo di difendere la sovranità e l’integrità territoriale. Siamo pienamente solidali con la Danimarca”. Lo ha detto un portavoce della Commissione Ue in merito alle parole di Donald Trump da Ankara. All’apertura del vertice Nato, il presidente americano ha espresso la sua frustrazione per il mancato annessione della Groenlandia, che considera un “grosso problema”. “Non sono contento della Nato per quello che ha fatto con la Groenlandia“, ha dichiarato Trump, in piedi accanto al segretario generale dell’alleanza Mark Rutte. “La Groenlandia è molto importante per gli Stati Uniti, ma non per la Danimarca”, ha aggiunto, riferendosi al territorio autonomo danese.

Premier danese: “ Groenlandia non è in vendita”

“Ho sentito ieri il presidente degli Stati Uniti. La nostra posizione è molto chiara: la Groenlandia non è in vendita. Ci aspettiamo che si rispetti il diritto dei groenlandesi all’autodeterminazione, la nostra integrità territoriale, la nostra sovranità”. Queste le parole di Mette Frederiksen, primo ministro di Danimarca, rispondendo alla domanda sulle affermazioni di Trump, prima dell’inizio dei lavori della seconda giornata del vertice Nato ad Ankara. A chi le domandava se la Danimarca sia pronta a difendere militarmente la Groenlandia, Frederiksen ha replicato: “Noi siamo pronti a difendere ogni centimetro della Nato, incluso il nostro territorio. Una ragione per cui tanti anni fa è stata creata la Nato è che se qualcosa succede a uno di noi gli altri intervengono in suo aiuto. Noi – ha aggiunto – difenderemo il Regno di Danimarca”.