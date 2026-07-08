Nella zona di Porta Nolana, a Napoli, è scattata un’importante operazione dei carabinieri del Comando Provinciale, che ha visto impiegati vari reparti dell’Arma. In particolare, i carabinieri della compagnia Stella, durante una serie di controlli, hanno rinvenuto 120 grammi di hashish e 10 sigarette elettroniche al gusto banana: il liquido all’interno, però, è risultato essere marijuana, mentre la droga era nascosta in alcune confezioni di biscotti ripieni. La droga è stata trovata all’interno del vano sella di uno scooter privo del nottolino della serratura, parcheggiato a pochi passi da Porta Nolana.

Controlli e sequestri

Durante i controlli un ragazzo di 19 anni è stato denunciato perché trovato con un coltello a farfalla. Nelle tasche, inoltre, aveva anche una dose di hashish. Identificate, complessivamente, 74 persone di cui poco meno della metà, ben 32, risultati pregiudicati. I carabinieri hanno inoltre controllato 34 veicoli e sequestrato tre mezzi. I controlli antidroga dei militari, che hanno portato ad arresti e sequestri, si ripetono ormai da mesi in altre zone della città e anche in provincia: a maggio, per esempio, hashish, marijuana e cocaina in quantità ingenti sono state rinvenute nel Rione Traiano. A Capri, invece, la droga è stata scoperta nei finti accendini ma anche nelle barrette di cioccolato e in piccoli portachiavi a forma di Game Boy, che potevano contenere 56 grammi di marijuana.