Momenti di grande apprensione a Siniscola (Nuoro), dove una bimba di appena sei mesi è stata lasciata sola all’interno di un’auto parcheggiata sotto il sole, mentre i genitori si trovavano a fare la spesa. L’episodio è avvenuto nel parcheggio di un supermercato Conad, nelle ore più calde della giornata, quando le temperature elevate possono trasformare rapidamente l’abitacolo di una vettura in un ambiente estremamente pericoloso.

L’allarme dei passanti e l’intervento dei soccorsi

A notare la situazione è stata una famiglia di passanti, che ha visto la piccola all’interno dell’auto e ha subito intuito il rischio. Nonostante un finestrino fosse leggermente abbassato, il caldo nell’abitacolo era già diventato insopportabile. La piccola appariva in difficoltà, esposta a temperature che, in questi casi, possono aumentare rapidamente anche nel giro di pochi minuti.

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri. Nel frattempo, i militari si sono messi alla ricerca dei genitori, riuscendo a rintracciarli poco dopo all’interno del supermercato.

Denuncia per i genitori, la bimba sta bene

Secondo quanto ricostruito, la bambina sarebbe rimasta da sola nell’auto per circa venti minuti. Un tempo sufficiente a far scattare l’allarme e a configurare una situazione di grave pericolo. I genitori, due turisti di nazionalità ceca, sono stati denunciati per abbandono di minore.

La piccola è stata affidata alle cure dei sanitari, che l’hanno trovata accaldata ma cosciente. Fortunatamente, non ha riportato conseguenze e le sue condizioni sono risultate buone.