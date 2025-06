Una bambina di 15 mesi è stata morsa alla testa mentre era in vacanza con la famiglia in un campeggio nel Livornese. Immediata la chiamata al numero unico delle emergenze, che ha inviato sul posto le ambulanze della Pubblica assistenza di Cecina e di Bibbona, con i volontari che hanno prestato le prime cure alla bambina prima di portarla all’ospedale di Cecina.

A fronte della gravità delle ferite inferte dall’animale, è stato poi disposto il trasferimento della bambina con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Meyer di Firenze, così da poterle garantirle un accesso tempestivo alla chirurgia pediatrica. In base alle informazioni raccolte, la piccola subirà un intervento ma, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.