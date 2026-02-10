È morta a soli due anni, con il corpo coperto di lividi, in una villetta di Montenero, frazione di Bordighera. Una tragedia consumata in pochi minuti. La bambina va improvvisamente in crisi respiratoria, la madre chiama il 118, ma nonostante l’intervento dei soccorritori la piccola entra in arresto cardiaco e non si riprende più. Fin da subito, però, qualcosa non torna. Sul corpicino emergono numerose ecchimosi che attirano l’attenzione dei sanitari e fanno scattare l’intervento dei carabinieri. La donna, 43 anni, madre anche di altri due bambini di 9 e 10 anni, racconta che la figlia sarebbe caduta dalle scale qualche giorno prima. Una spiegazione che non convince del tutto gli investigatori.

L’interrogatorio e gli accertamenti

La madre viene accompagnata in caserma e interrogata dal sostituto procuratore Veronica Meglio. La sua versione resta la stessa: una caduta accidentale e nessun segnale preoccupante fino a poche ore prima della tragedia. Nega con decisione di aver fatto del male alla bambina. Intanto, però, i carabinieri analizzano le immagini della videosorveglianza installata nella villetta e il medico legale esamina il corpo della piccola. Il suo parere è netto: “Sono stati colpi volontari, alcuni dei quali procurati con oggetti contundenti”. Un elemento che cambia radicalmente il quadro.

L’arresto e le prossime mosse

Le conclusioni del medico legale e le verifiche investigative portano all’arresto della donna con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Potrebbe essere trasferita nel carcere femminile di Genova Pontedecimo. La difesa chiede misure alternative. “Abbiamo fatto richiesta di arresti domiciliari presso la residenza del papà della signora – ha detto l’avvocato della donna, Laura Corbetta uscendo dalla caserma dei Carabinieri – ma la richiesta è ancora in valutazione. La procura sta aspettando ulteriori elementi di indagine per prendere una decisione. I magistrati stanno facendo ulteriori accertamenti”.

E aggiunge: “Ma quali accuse? Qui si tratta di una caduta accidentale della bambina e del fatto che la signora non abbia prestato soccorsi. Ma in quel momento non sembrava una situazione proccupante. Fino a ieri sera la bambina stava bene”. Domani verrà disposta l’autopsia, che potrebbe chiarire definitivamente le cause della morte.