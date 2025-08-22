Una bambina di sette anni è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Reggio Calabria dopo una caduta dal balcone della propria abitazione, situata al quinto piano di un palazzo nel quartiere Gebbione. Le sue condizioni sono state giudicate molto gravi e, una volta giunta al pronto soccorso scortata dai carabinieri insieme all’ambulanza, è stata ricoverata nel reparto di rianimazione, dove si trova in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i militari dell’Arma, che hanno avvisato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica e avviato le indagini per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Dai primi riscontri investigativi sembra che la piccola fosse in casa con i genitori al momento della tragedia. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe sporta eccessivamente oltre la ringhiera del balcone, perdendo l’equilibrio e precipitando nel vuoto.