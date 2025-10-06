Attimi di paura a Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso, dove un bambino di tre anni è stato morso dal cane della compagna del nonno mentre giocava sul pavimento della cucina. L’episodio è avvenuto domenica 5 ottobre durante un momento di festa familiare. Il piccolo, dopo aver dato un bacino sul muso dell’animale, un pastore del Lagorai, è stato improvvisamente azzannato. La scena ha gettato nello sconforto i familiari, che hanno immediatamente chiesto aiuto. Sul posto sono accorsi l’ambulanza, l’elisoccorso e i carabinieri, allarmando l’intero quartiere.

I soccorsi e le indagini

Il bambino, medicato in codice giallo, è stato trasferito in elicottero al pronto soccorso di Treviso: le sue condizioni, seppur serie, non destano preoccupazioni di vita. La proprietaria ha assicurato che l’animale, regolarmente vaccinato, non aveva mai dato segni di aggressività ed era considerato buono anche con i bambini. I carabinieri hanno ascoltato la famiglia per chiarire la dinamica e valutare eventuali rischi legati alla gestione del cane.