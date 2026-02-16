Il bimbo ricoverato in gravissime condizioni da due mesi al Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato “oggi sarebbe ancora operabile, qualora ci fosse la disponibilità di un organo; domani i medici faranno una nuova valutazione”. Lo spiega ai cronisti la mamma del bambino dopo aver parlato con i sanitari del Monaldi.

“Le sue condizioni sono stazionarie” dice spiegando che oggi il piccolo sarebbe operabile in caso di disponibilità di un nuovo organo, ma precisando che domani verrà fatta una nuova valutazione. “L’unica cosa – continua – è questa. Per oggi rimane in lista. Viviamo una giornata davvero ansiosa ma c’è sempre una speranza. Domani vedremo”.