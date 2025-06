Un bambino di sei anni è morto dopo essere stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di Cona, in gravissime condizioni. Il piccolo si era sentito male in seguito a un tuffo in una piscina del camping Tahiti a Lido Nazioni, in provincia di Ferrara. Il decesso è avvenuto poco dopo l’arrivo nella struttura sanitaria.

Non è chiaro se si sia trattato di un annegamento o di un malore fatale a causa di una congestione. Il piccolo di origini tedesche era stato trasportato in elicottero all’ospedale in codice di massima urgenza. È stata disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte. La tragedia a poche ore di distanza da un altro lutto che ha scosso il litorale ferrarese, quello del 16enne Aymane.