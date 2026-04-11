È una storia a dir poco terribile quella che arriva dallo Stato USA della Georgia, dove un bimbo di un anno è morto dopo essere rimasto in casa con i fratellini per ore senza cibo. Secondo uno dei piccoli, il bimbo deceduto poco prima della morte sarebbe stato costretto a mangiare insetti per sfamarsi. La vicenda risale allo scorso marzo, quando la polizia ha fatto irruzione nella casa di Douglasville, trovando i bimbi da soli in casa, in una condizione di grave degrado. Gli agenti si sono trovati davanti al cadavere del piccolo, morto in seguito a un arresto cardiaco.

La madre, una donna di 37 anni, deve rispondere di sei capi d’imputazione per maltrattamento di minori di secondo grado: è in carcere senza possibilità di cauzione. Il caso non sarebbe isolato: alcuni vicini di casa avrebbero riferito di aver visto più volte i fratellini (di età tra 1 e 10 anni) soli all’esterno della casa, con la madre spesso assente. Non solo, ella casa, dai documenti giudiziari citati da FOX 5 Atlanta è emerso un precedente del 2023, quando la donna avrebbe aggredito uno dei figli con un’arma da taglio.