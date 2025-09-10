“Bloquons tout” (blocchiamo tutto), questo lo slogan della giornata di mobilitazione generale convocata per il 10 settembre in Francia da settimane ma che con la caduta del governo Bayrou e la rapida nomina di un nuovo primo ministro era vista come una riedizione possibile delle rivolte in stile gilet gialli. Non è andata così anche se scontri non si sono evitati.

Incidenti fra polizia e manifestanti, nessuno grave

La polizia, schierata con 80.000 agenti per evitare blocchi e incidenti in questa giornata di tensione, attendeva non più di 100.000 manifestanti in tutto il paese, finora – secondo l’Interno – se ne sono contati soltanti 29.000.

Quasi 300 i fermi a metà giornata (295), di cui 171 nella capitale. Le azioni di protesta sono state 430, 273 gli assembramenti e 157 i blocchi. In diverse città sono stati registrati tafferugli ed incidenti fra polizia e manifestanti, nessuno grave. A Parigi, tensione nei licei, molti dei quali restano chiusi da barricate erette dagli studenti.

Tensioni tra poliziotti e manifestanti intorno alla Gare du Nord, una delle principali stazioni ferroviarie di Parigi, snodo cruciale del sistema ferroviario della Francia. Manifestanti vestiti di nero in stile black block, con maschere e passamontagna, sono stati respinti da un impressionante schieramento di forze dell’ordine in tenuta antisommossa.

Secondo le autorità d’Oltralpe, gli agenti hanno sventato un tentativo di intrusione di un gruppo di manifestanti all’interno della stazione, dispersi dai gas lacrimogeni. Durante le proteste dinanzi alla Gare du Nord, anche slogan scanditi in italiano, ‘Siamo tutti antifascisti’.