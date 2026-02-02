A Bologna, in una scuola media della periferia Ovest, un alunno non ancora quattordicenne ha estratto un coltellino artigianale durante una lite con alcuni compagni, minacciandoli. Secondo quanto riportato dall’edizione locale de Il Resto del Carlino, il ragazzo aveva nascosto l’arma, probabilmente nell’astuccio, e l’aveva costruita da solo. Gli insegnanti sono intervenuti tempestivamente, disarmandolo e sequestrando il coltello, quindi hanno chiamato i Carabinieri della stazione di Borgo Panigale. Il ragazzo, di origini straniere, è stato denunciato per porto di coltelli, ma non è imputabile perché non ha ancora compiuto 14 anni.

L’episodio segue altri casi simili nel territorio: poche settimane fa a Budrio era stato trovato un machete nello zaino di uno studente quindicenne di un istituto superiore. Scendendo verso Sud, a Viterbo un 15enne è stato ammonito dal Questore per aver infilato un petardo acceso nel cappuccio della felpa di un coetaneo. Nel Tarantino, a Grottaglie, due giovani di 20 e 16 anni sono stati feriti con un coltello durante una rissa nel Luna Park per i festeggiamenti di San Ciro, senza gravi conseguenze.