Massimo Bossetti, detenuto all’ergastolo per l’omicidio della tredicenne Yara Gambirasio, ha scelto di raccontare la sua versione dei fatti. L’occasione è la nuova trasmissione “Belve Crime”, spin-off del noto format di Francesca Fagnani, dedicata ai più inquietanti casi di cronaca giudiziaria degli ultimi anni. La puntata, in onda questa sera alle 21.20 su Rai 2 e disponibile in streaming su RaiPlay, promette di fare luce sulle dichiarazioni dell’uomo che, nonostante le sentenze di Appello e Cassazione abbiano confermato la condanna della corte d’assise di Bergamo, continua a proclamarsi innocente.

L’intervista si preannuncia tesa, con un Bossetti chiamato a rispondere a domande cruciali. Tra queste, spicca il quesito centrale sulla presenza del suo DNA sugli indumenti intimi di Yara. “Come ci è finito il mio DNA sulle sue mutandine? Vorrei capirlo anche io…”, ha replicato Bossetti a Francesca Fagnani, lasciando intendere la sua persistente incredulità e la volontà di spiegare la sua posizione.