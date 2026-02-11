Una nuova ondata di maltempo sta interessando l’Italia nella giornata di mercoledì 11 febbraio 2026. Una perturbazione proveniente dall’Atlantico raggiungerà in particolare le isole maggiori e le regioni dell’estremo Sud, portando un peggioramento diffuso delle condizioni meteorologiche.

Le precipitazioni risulteranno più frequenti e localmente intense, soprattutto lungo i versanti tirrenici, dove sono attesi rovesci anche di forte intensità. Il quadro sarà accompagnato da un progressivo rinforzo dei venti, con prevalente componente occidentale, che potranno raggiungere intensità elevate fino a burrasca, determinando possibili disagi lungo le aree costiere maggiormente esposte.

Le allerte diramate dalla Protezione Civile

Sulla base delle previsioni e dei fenomeni già in atto, è stata valutata per oggi un’allerta gialla su diverse aree del Paese. Il provvedimento riguarda la Calabria, gran parte della Sicilia e settori di Basilicata, Lazio, Toscana e Umbria.

Il Dipartimento della Protezione Civile, in raccordo con le Regioni coinvolte – responsabili dell’attivazione dei sistemi locali di protezione civile – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Le autorità invitano alla prudenza e al costante monitoraggio degli aggiornamenti ufficiali.

I rischi e le criticità attese

Le condizioni meteo previste potrebbero determinare criticità di natura idrogeologica e idraulica, con possibili allagamenti, frane e innalzamenti dei corsi d’acqua nelle zone più vulnerabili. Il bollettino nazionale di criticità e allerta, pubblicato sul sito della Protezione Civile, riporta nel dettaglio le aree a rischio.

Dalla mattinata sono attesi venti forti o di burrasca occidentali su Sardegna, Sicilia e Calabria, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Soprattutto su Sicilia e Calabria, in particolare sui settori tirrenici, sono previste precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco, accompagnate da raffiche intense di vento e locale attività elettrica.