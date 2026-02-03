Le separazioni tra ex coniugi possono rivelarsi molto complicate, soprattutto se ai dissapori tra marito e moglie si uniscono (pure) quelli tra consuoceri. Questo sembra proprio il caso di una famiglia di Raffadali, in provincia di Agrigento, dove un uomo e sua moglie sono stati condannati a dieci mesi per aver aggredito l’ex nuora e la madre di quest’ultima.

L’episodio risale al 23 dicembre 2021 quando, durante una discussione tra le due famiglie – secondo la ricostruzione riportata in sentenza – il pensionato, 75 anni, avrebbe rivolto insulti e minacce alla consuocera: “But… ti ammazzo, tanto ho il tumore e non vado in galera”. Quindi l’aggressione tra mani al collo, colpi in faccia e in altre parti del corpo. Anche l’ex nuora non è scampata alla furia dell’ex suocero perché sarebbe stata afferrata per il cappuccio e fatta cadere a terra, mentre la moglie del padre del marito avrebbe preso a morsi la mano della consuocera. Madre e figlia si sono costituite parti civili e i due imputati dovranno adesso risarcire le persone da loro offese.