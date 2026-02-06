Un filmato di pochi secondi, finito su Facebook senza troppi scrupoli, è costato caro a un cacciatore 59enne di Pianopoli, nel Catanzarese. Nel video, visionato dai Carabinieri forestali, l’uomo porge il proprio fucile da caccia a un ragazzo di appena 14 anni. Il minore impugna l’arma, prende la mira e spara verso un uccello fermo su un albero.

Per l’uomo, identificato in poche ore, è scattata una denuncia e il ritiro delle armi legalmente detenute presso la sua abitazione: 20 fucili, compreso quello finito nelle mani del quattordicenne, e oltre 1.500 munizioni. Contestualmente sono state ritirate la licenza di porto d’armi e quella per l’esercizio dell’attività venatoria. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme e la vicenda è anche al vaglio dell’Autorità di pubblica sicurezza in relazione alla normativa sulla detenzione delle armi.