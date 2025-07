La giornata di ieri, 30 giugno, è stata segnata da eventi meteorologici estremi che hanno portato alla morte di due persone in Italia. In Piemonte, a Bardonecchia, un uomo di 70 anni è annegato dopo l’esondazione improvvisa del rio Frejus, un torrente che attraversa il centro della cittadina montana. L’uomo sarebbe stato travolto da un’ondata di acqua e fango dopo essere sceso dal proprio furgone. Nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, per lui non c’è stato nulla da fare. Nel Bolognese, invece, un operaio di 47 anni ha perso la vita in un cantiere, colto da un malore probabilmente legato al caldo intenso.

Emergenza nelle Alpi: Bardonecchia e Cogne isolate

In Piemonte e Valle d’Aosta la pioggia tanto attesa dopo giorni di afa ha provocato nuovi disastri. A Bardonecchia, già colpita nell’agosto 2023 da una frana devastante, si è temuto il peggio quando il rio Frejus ha nuovamente invaso le strade. Il Comune ha lanciato un’allerta massima, ordinando alla popolazione di non uscire di casa né mettersi in auto. La statale e l’autostrada A32 sono state chiuse in entrambi i sensi di marcia. Circa 150 bambini sono stati messi al sicuro nel palazzetto dello sport, trasformato in rifugio temporaneo. Nel frattempo, i vigili del fuoco lavorano incessantemente per liberare le strade dai detriti.

A Cogne, in Valle d’Aosta, la situazione ricorda quella dello scorso anno, quando una frana isolò la località per quasi un mese. Tre nuove frane hanno reso di nuovo difficili i collegamenti con il fondovalle. Fortunatamente, questa volta una finestra di transito è stata concessa poche ore dopo l’evento, anche se la riapertura completa è attesa solo per martedì. L’allerta gialla per rischio idrogeologico resta attiva.

Frane, allagamenti e allerta: il Nord sotto pressione

Oggi, l’allerta meteo di livello giallo riguarda Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. A Campobasso, intanto, le temperature hanno portato la città tra le 18 da bollino rosso per il caldo estremo. In Veneto, una frana sulla Croda Marcora, nelle Dolomiti bellunesi, ha sollevato un’enorme nuvola di polvere che ha raggiunto San Vito di Cadore, senza però provocare danni. Nella notte, in Valle d’Aosta, un nubifragio ha scaricato 40 millimetri di pioggia mista a grandine in un’ora. Il tratto della regionale 47 tra Aymavilles e Chevril è stato invaso da pietre, fango e alberi. Anche qui, nessun ferito, ma diversi automobilisti bloccati sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino.