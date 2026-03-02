Il mese di marzo si prospetta piuttosto intenso per quanto riguarda le mobilitazioni e gli scioperi, che inevitabilmente andranno a influire sul trasporto locale e su quello a livello nazionale. Per la giornata del 9 marzo, infatti, è previsto uno sciopero generale che coinvolge quasi tutti i settori, sia pubblici che privati. Vediamo nel dettaglio il calendario degli scioperi di marzo.

Scioperi a marzo: tutte le date

A Bolzano, lunedì 2 marzo, è prevista l’agitazione di 24 ore nel trasporto pubblico locale, con lo stop dei lavoratori della società Sasa aderenti ai sindacati Osr Ugl, Usb Lavoro Privato, Orsa Trasporti. Il 6 marzo, invece, si avrà un doppio sciopero a Napoli. Il primo durerà 4 ore, dalle 11 alle 15, e riguarderà la società Eav attiva nel trasporto pubblico locale. Il secondo, invece, durerà 24 ore e riguarda il personale Eav delle linee vesuviane.

Il 9 marzo si preannuncia una giornata da bollino rosso, a causa di uno sciopero generale che andrà a toccare quasi tutti i settori: le scuole potrebbero non garantire le lezioni, mentre nel comparto sanità potrebbero saltare le visite non d’emergenza. Per quanto riguarda i trasporti, Usi e Usb hanno escluso il settore dei trasporti, mentre Slai-Cobas non li ha esclusi. A Udine, il 13 marzo, è previsto uno sciopero di 24 ore: ad incrociare le braccia sono i lavoratori della società Arriva, attiva nel trasporto pubblico locale.

Lunedì 16 marzo, invece, sono previsti diversi scioperi dei trasporti lunghi 24 ore in Sicilia e Abruzzo. Nello specifico saranno coinvolte le società Russo, Segesta, Interbus ed Etna trasporti, mentre in Abruzzo a scioperare è il personale della società Tua Regione Abruzzo. Mercoledì 18 marzo diversi scioperi colpiranno il trasporto aereo. A Linate e Malpensa si avrà uno sciopero di 24 ore del personale Airport Handling/Dnata (sindacato Ost Cub Ttrasporti). A Malpensa sciopero di 24 ore del personale Alha (sindacato Ost Cub Ttrasporti), mentre per EasyJet c’è lo sciopero di 4 ore (13-17-) del personale navigante (Usb Lavoro Privato), e in Ita Airways quello di 4 ore (13-17) del personale di terra e di volo (Usb Lavoro Privato).

Nella giornata del 27 marzo è previsto uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale a Milano che coinvolge il personale del gruppo Atm, con inevitabili disagi su metro, bus e tram nell’arco dell’intera giornata. Lo stesso giorno, a Napoli, si avrà uno sciopero di 4 ore (19-23) del personale di Ente Autonomo Volturno. Il 28 marzo 2026 è previsto uno sciopero di 4 ore (20-23.59) del personale Amtab e nella stessa giornata, a Molfetta, è in programma uno sciopero di 4 ore (8.30-12.30) del personale di Mtm Molfetta.

Marzo, infine, sarà segnato anche dallo sciopero dei giornalisti, nell’ambito della vertenza per il rinnovo contrattuale che si protrae da due anni. La Federazione nazionale della stampa italiana ha infatti proclamato due giornate di sciopero unitario: venerdì 27 marzo e giovedì 16 aprile. Il 1° aprile, invece, la FNSI ha indetto una manifestazione nazionale a Torino.