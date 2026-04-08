A Caltanissetta, un 23enne è stato arrestato in flagranza di reato per lesioni personali aggravate ed è stato denunciato per violazione di domicilio. Il ragazzo ha fatto irruzione nell’abitazione della sua ex compagna al settimo mese di gravidanza, l’ha aggredita colpendola con schiaffi e spintoni e le ha distrutto il cellulare che teneva in mano. Il 23enne era già indagato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e atti persecutori nei confronti della vittima: lo scorso febbraio era stato sottoposto all’avviso orale da parte del Questore di Caltanissetta.

La convalida del provvedimento

Dopo l’arresto, il 23enne è stato posto ai domiciliari dalla Procura. Il giudice delle indagini preliminari ha poi convalidato il provvedimento e disposto per l’indagato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima. Secondo quanto stabilito, il ragazzo non potrà avvicinarsi ai luoghi da lei frequentati e dovrà mantenere una distanza di almeno mille metri dalla ex. Infine, non potrà in alcun modo comunicare con lei.