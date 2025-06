L’avevano lasciata chiusa in una gabbia metallica di un metro per un metro e cinquanta. In quella condizione Nairobi, una femmina di American Staffordshire Terrier, non sarebbe sopravvissuta a lungo. Fortunatamente a salvare il cane ci hanno pensato i carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa, nel Casertano.

I militari si sono accorti della situazione in cui versava l’animale quando hanno sentito il suo lamento, che ha catturato la loro attenzione. L’hanno trovata con sole due ciotole dentro la gabbia, una delle quali con pochissima acqua. Attraverso il microchip, di cui Nairobi era dotata, i carabinieri sono riusciti a risalire al proprietario, un uomo di 47 anni di Marcianise. Quest’ultimo è stato denunciato per maltrattamenti di animali. A suo carico pende anche l’ordine di spostare il cane in un luogo idoneo.