Lo avevano abbandonato da solo in casa e le conseguenze sono state fatali. Paul, un pitbull di 4 anni, è stato ritrovato senza vita dalle Guardie Zoofile dell’OIPA di Piacenza, di concerto con la Polizia locale e i veterinari del servizio pubblico. L’animale giaceva esanime a terra, tra sangue ed escrementi. A nulla è servito il ricovero in ospedale, perché si è spento poco dopo. Le guardie sono intervenute dopo alcune segnalazioni dei vicini, allarmati dai lamenti del cane.

Paul era steso davanti al balcone della cucina, immobile e incosciente. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. L’OIPA procederà con denuncia nei confronti del proprietario e trasmetterà istanza al Sindaco per chiedere di emettere un’ordinanza di divieto di detenzione di animali. “Per quanto noto dalle informazioni disponibili allo stato attuale, la morte di Raul sarebbe il risultato di gravi condotte omissive, che dovranno essere chiaramente accertate nelle sedi competenti. Chi ha sbagliato paghi, con tutte le conseguenze legali del caso”, ha detto il legale Claudia Taccani, responsabile Ufficio Legale OIPA Italia.