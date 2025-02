Un cane è morto folgorato da una scossa elettrica mentre stava camminando in montagna. L’animale si trovava insieme al suo padrone a 1.800 metri di altitudine nel Plan di Montecampione, ad Artogne, piccolo comune della Val Camonica, in provincia di Brescia. Anche l’uomo è stato sfiorato dalla scossa, ma, a differenza del cane, per lui non è stata fatale.

Cosa ha causato l’incidente

In base a una prima ricostruzione, il cane avrebbe calpestato per sbaglio un cavo elettrico a bassa tensione danneggiato, coperto dalla neve. Il flusso di corrente elettrica è stato temporaneamente sospeso per consentirne la messa in sicurezza e in questi giorni saranno fatte anche altre ricognizioni in zona per la verifica di eventuali altre linee danneggiate. Quanto al cane, per lui non c’è stato nulla fare.