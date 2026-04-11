Un uomo è stato aggredito da due cani ed è finito in ospedale per le ferite riportate. L’episodio è avvenuto intorno alle 10:45 del 7 aprile scorso nel Regno Unito, quando la polizia ha ricevuto segnalazioni di due cani randagi in Lynton Road, a Southport, nel Merseyside. La vittima, un uomo di circa 30 anni, è stato morso allo stomaco e a un braccio ed è stato trasportato in ospedale. Un secondo uomo, di circa 70 anni, è stato avvicinato dai cani, ma non ha riportato ferite, come riferito la polizia del Merseyside. Quando gli agenti armati sono arrivati ​​sul posto hanno deciso di abbattere uno dei animali e di sequestrare l’altro.