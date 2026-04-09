Multe fino a 500 euro a Capri per chi “assale” i turisti con proposte insistenti di servizi e consumazioni. È entrata in vigore l’ordinanza anti-petulanza firmata dal comandante della Polizia municipale Daniele De Marini, varata dalla giunta comunale il 31 marzo scorso sotto la guida del sindaco Paolo Falco.

Il provvedimento punta a contrastare comportamenti invadenti da parte di esercenti e operatori turistici, spesso impegnati a fermare i passanti per promuovere pasti, gite in barca, tour dell’isola ed escursioni. Nel testo si stabilisce che “è fatto divieto assoluto agli operatori commerciali, ai titolari di agenzie di servizi turistici e a loro collaboratori (anche occasionali) di porre in essere attività di procacciamento di clientela mediante modalità invadenti e insistenti su suolo pubblico o ad uso pubblico”.

Alla base della stretta, il crescente afflusso di visitatori e le criticità legate all’overtourism. Nelle premesse si evidenzia che “il gran numero di turisti che, quotidianamente, percorre il centro storico e la zona portuale di Marina Grande impone che sia mantenuto un decoro generale e l’agevole circolazione”, evitando che i visitatori vengano continuamente fermati con offerte e pubblicità non richiesta.