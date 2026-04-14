La crisi energetica globale, aggravata dalle tensioni geopolitiche legate al conflitto tra Stati Uniti e Iran, rischia di colpire duramente anche il settore marittimo. Dopo i primi segnali di difficoltà nel trasporto aereo, ora l’allarme arriva dagli armatori: il caro carburanti potrebbe mettere in seria difficoltà navi e traghetti, fino a compromettere alcuni servizi già nei prossimi mesi estivi.

Energia e geopolitica: un equilibrio sempre più fragile

Nonostante una tregua temporanea tra Stati Uniti e Iran, il clima resta incerto, soprattutto dopo il fallimento dei negoziati a Islamabad. Le conseguenze non sono solo militari, ma soprattutto economiche ed energetiche. Il prezzo del petrolio continua a salire, influenzando direttamente tutti i settori che dipendono dai carburanti.

Questo scenario sta generando forti preoccupazioni anche in Occidente, dove si teme una tenuta sempre più fragile del sistema energetico. L’aumento dei costi si riflette non solo su benzina e diesel, ma anche su carburanti specifici come il cherosene per gli aerei e il bunker fuel utilizzato nel trasporto marittimo.

Il rischio concreto per traghetti e collegamenti marittimi

Dopo le prime difficoltà registrate negli aeroporti, con ipotesi di razionamenti e servizi ridotti, lo spettro della crisi si estende ora anche al mare. Secondo le associazioni di categoria come Assarmatori e Confitarma, il settore marittimo potrebbe subire pesanti ripercussioni.

“In un contesto geopolitico sempre più instabile, segnato dalle tensioni internazionali e dalle ripercussioni dirette sui mercati energetici e sulle catene logistiche globali, si acuisce sempre di più la pressione sull’intero sistema produttivo, terrestre e marittimo”, spiegano le due organizzazioni.

Il problema riguarda in particolare i servizi regolari di trasporto passeggeri e merci, soprattutto quelli che collegano la penisola alle isole maggiori e minori. “L’aumento del costo dei carburanti impatta in particolare in modo rilevante sui servizi marittimi regolari per passeggeri e merci, sulle rotte nazionali e sui collegamenti da e per le isole maggiori e minori”, sottolineano.

Possibili tagli ai servizi e aumento dei prezzi

Se la situazione dovesse peggiorare, le conseguenze potrebbero essere concrete e immediate. “In assenza di interventi correttivi”, il rischio è quello di una riduzione dell’offerta o addirittura della sospensione di alcuni collegamenti essenziali.

Le tratte più esposte sarebbero quelle verso Sicilia e Sardegna, fondamentali per la continuità territoriale, mentre sulle rotte più brevi potrebbe diminuire la frequenza delle corse. Non è escluso nemmeno un aumento dei prezzi dei biglietti, con ricadute dirette sui viaggiatori e sul turismo estivo.

Le richieste al governo e il ruolo della Blue Economy

Per evitare una crisi strutturale, Assarmatori e Confitarma hanno chiesto un intervento urgente al governo. In particolare, hanno proposto l’introduzione di un credito d’imposta per compensare l’aumento dei costi del carburante sostenuti nei mesi primaverili.

“Il trasporto marittimo svolge un ruolo imprescindibile nella continuità territoriale e più in generale nell’economia italiana”, ricordano i presidenti Stefano Messina e Mario Zanetti. E aggiungono: “Per continuare a garantire i servizi, il settore del trasporto marittimo deve essere considerato al pari degli altri”.

Il riferimento è anche alla cosiddetta Blue Economy, un modello che punta a uno sviluppo sostenibile delle risorse marine, coniugando crescita economica e tutela ambientale. Un approccio che, secondo gli operatori del settore, dovrebbe essere sostenuto con politiche concrete, soprattutto in una fase così delicata.