Clima teso a Cavarzere, piccolo centro in provincia di Venezia, dove un immobile è diventato oggetto di una dura contesa tra i legittimi proprietari e gli inquilini che continuano a viverci. La situazione, degenerata negli ultimi giorni, ha richiesto più interventi dei carabinieri per evitare che le discussioni sfociassero in episodi più gravi.

Secondo quanto emerso, gli occupanti dell’abitazione non avrebbero alcuna intenzione di lasciare l’immobile, nonostante il titolo che ne giustificava la presenza sia ora contestato o scaduto. La vicenda ha acceso un acceso confronto tra le parti, con momenti di forte tensione che hanno reso necessario il presidio delle forze dell’ordine.

Quando non si tratta di occupazione abusiva

Dal punto di vista legale, il caso presenta caratteristiche particolari. La giurisprudenza della Corte di Cassazione chiarisce infatti che non si può parlare di occupazione abusiva quando l’ingresso nell’immobile è avvenuto con un titolo valido, come un contratto di affitto. Anche se tale contratto è successivamente scaduto, la permanenza degli inquilini non configura automaticamente un reato.

Per questo motivo, le forze dell’ordine non possono intervenire con uno sgombero immediato. Il loro ruolo, in questi casi, si limita a mantenere l’ordine pubblico e prevenire eventuali scontri.

Diverso sarebbe il caso di un’occupazione senza titolo, per la quale la legge prevede procedure più rapide, anche alla luce delle norme introdotte dal governo guidato da Giorgia Meloni nel 2024.

La soluzione passa dal giudice

La controversia dovrà quindi essere risolta in sede civile. I proprietari dovranno avviare un procedimento per finita locazione e attendere la decisione di un giudice, che stabilirà se e quando l’immobile dovrà essere liberato. I tempi, però, possono variare: in alcuni casi bastano pochi mesi, mentre in altri le cause si protraggono per anni.

A complicare ulteriormente la situazione è il fatto che l’immobile rappresenterebbe una seconda casa per i proprietari, ma l’unica abitazione per gli inquilini. La presenza di eventuali soggetti fragili, come minori, anziani o persone con disabilità, potrebbe influire sui tempi della decisione.