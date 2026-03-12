Schiaffi, pugni, aggressioni improvvise con sedie, mazze di ferro e addirittura estintori. Violenze accompagnate da gravissime minacce come “Vi porto sopra e vi faccio come carne macinata” che sarebbero avvenute tra febbraio e novembre scorso all’interno dell’istituto penale minorile Casal del Marmo di Roma. Sono dieci gli agenti finiti nel registro degli indagati. Sono accusati, a vario titolo, di tortura, lesioni e falso ideologico.

“Vi porto sopra e vi faccio come carne macinata”

Dalle carte dell’inchiesta emerge che nel mirino sono finiti tredici detenuti dell’istituto, tutti stranieri tra i 15 e i 19 anni.

Le aggressioni si sarebbero consumate principalmente di notte e in zone del carcere non coperte dalle telecamere. Gli agenti avrebbero infierito anche quando le vittime erano a terra, addirittura all’interno dell’infermeria.

I loro racconti sono stati raccolti dall’associazione Antigone che a luglio ha depositato un esposto in Procura. E la prossima settimana le parole di quei tredici ragazzi saranno ascoltate da un giudice nell’ambito dell’incidente probatorio.

Senso di impunità

Calci e pugni sferzati contro giovani inermi, colpi alla testa per mezzo di un pesante estintore, minacce, violenze agite di fronte allo sguardo sbalordito del personale medico (che si è unito alla denuncia), a riprova del senso di onnipotenza e di impunità che caratterizza gli agenti di polizia penitenziaria coinvolti negli eventi,” racconta Susanna Marietti, coordinatrice nazionale e responsabile dell’osservatorio minori di Antigone.