La Polizia Provinciale di Caserta, in un blitz effettuato in un’abitazione situata tra Caserta e San Nicola la Strada, ha scoperto che un uomo di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine, catturava cardellini e canarini e li accecava con crudeltà per farli cantare meglio. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il 38enne ha tentato di disfarsi di uno degli uccelli lanciandolo dal balcone, ma l’animale è stato però recuperato da un agente posizionato all’esterno dell’abitazione.

Catturava e accecava gli uccellini

All’interno della sua casa gli agenti hanno rinvenuto diciannove esemplari di uccelli, tra cardellini, canarini e altre specie protette. Gli animali, detenuti in cattive condizioni igienico-sanitarie, sono stati sequestrati e poi affidati al Cras di Napoli (Centro di Recupero Animali Selvatici) per le cure e la successiva reintroduzione in natura. Dalle indagini è emerso che il 38enne era solito catturare gli uccelli che poi sottoponeva a una pratica crudele: quelli ritenuti non abili nel canto, venivano infatti accecati con un ago infuocato, al fine di migliorarne le capacità canore, sulla base di credenze diffuse negli ambienti criminali. Alla fine, il 38enne avrebbe venduto illegalmente gli uccellini a prezzi elevati.

L’uomo dovrà ora rispondere di maltrattamento di animali e violazione della normativa a tutela della fauna selvatica. Dal comando della Polizia Provinciale di Caserta hanno infine sottolineato “come il cardellino sia una specie particolarmente protetta dalle direttive europee e oggetto di traffici illeciti, con esemplari che possono raggiungere sul mercato nero prezzi variabili tra i 100 e gli 8.000 euro”.