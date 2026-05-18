Si è conclusa con l’identificazione di 46 cani la giornata di microchippatura gratuita svoltasi ieri, domenica 17 maggio, a Marcellina. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “In Comune contro il randagismo”, promosso dalla nostra associazione, ALFA OdV, insieme al Comune di Marcellina e realizzato grazie al patrocinio e al finanziamento di Città di Roma Capitale.

L’inserimento di questi 46 animali nell’anagrafe canina rappresenta un passo fondamentale per la loro tutela. Il microchip è infatti l’unico strumento che, in caso di smarrimento o fuga, permette un rapido ricongiungimento con i proprietari, evitando l’ingresso in canile e il trauma della separazione. Nonostante l’iscrizione all’anagrafe canina sia un obbligo di legge per tutti i proprietari, ALFA OdV crede fermamente che la legalità debba essere sostenuta da azioni concrete a favore della comunità. Questa giornata ha voluto offrire un aiuto reale alle famiglie per sostenere le spese veterinarie e per mettersi in regola.

Garantire l’identità dell’animale significa non solo proteggere il singolo cane, ma anche diffondere una cultura della responsabilità. Solo attraverso la tracciabilità e la consapevolezza è possibile contrastare il fenomeno dell’abbandono, che costituisce la causa primaria del randagismo sul territorio. La giornata di ieri si inserisce in un contesto territoriale che richiede interventi urgenti di educazione al benessere animale. “L’applicazione del microchip a 46 cani è una risposta tangibile per la prevenzione,” ha dichiarato Laura Clementoni, referente di ALFA OdV.

“Il nostro impegno non si ferma all’aspetto sanitario, ma punta alla diffusione della cultura del rispetto degli animali. La cronaca di questo mese ci ha tristemente insegnato che a Marcellina serve una guida costante per sensibilizzare i cittadini e scongiurare episodi gravi di attacchi e maltrattamento, come quelli di cui sono rimaste vittime le cagnoline Lola e Bianca. La tutela degli animali passa inevitabilmente attraverso l’empatia e la responsabilità di ognuno di noi.”

Il successo di questa iniziativa è stato possibile solo grazie al lavoro di squadra. L’associazione ALFA OdV ringrazia l’amministrazione comunale di Marcellina per la preziosa collaborazione, Città di Roma Capitale per il sostegno economico e il Centro anziani di Marcellina che ha accolto l’evento. Un ringraziamento speciale va alla dott.ssa Poggi, per la sua professionalità e delicatezza nel gestire ogni animale, a tutti i volontari presenti che con dedizione hanno supportato i cittadini e i loro cagnolini durante tutta la giornata. Le azioni sul campo proseguiranno per garantire a ogni animale il diritto a una vita dignitosa e sicura. Proprio in quest’ottica, dalla prossima settimana inizieremo gli interventi di sterilizzazione dei gatti vaganti sul territorio. Si tratta di un altro passo importantissimo per il contenimento del randagismo attraverso azioni etiche, mirate e rispettose del benessere animale.