I vigili del fuoco sono intervenuti nella frazione di Corte, a Molini di Triora, nell’entroterra ligure, per effettuare verifiche tecniche sul campanile della chiesa locale, considerato a rischio cedimento. Durante la giornata di sabato è stata svolta un’ispezione approfondita anche attraverso l’utilizzo di un drone, impiegato per monitorare la stabilità delle parti rimaste in piedi della struttura e valutare eventuali ulteriori pericoli.

L’area è stata posta sotto stretta osservazione per motivi di sicurezza. Circa venti abitazioni vicine alla chiesa sono state infatti messe in stato di allerta a causa del possibile rischio di caduta di detriti durante le operazioni di controllo e messa in sicurezza del campanile. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per accertare le condizioni dell’edificio ed evitare nuovi cedimenti.