I corpi dei 4 sub italiani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell’atollo di Vavu. Lo conferma la Farnesina.

Previste ulteriori immersioni

Le Forze di Difesa Nazionali delle Maldive (Mndf) hanno annunciato su X che i corpi sono stati localizzati ma le operazioni di recupero dalla grotta non sono ancora terminate. Pertanto, sono previste ulteriori immersioni per recuperare i corpi, riportano i media locali.

Il portavoce dell’ufficio del Presidente, Mohamed Hussain Shareef, ha dichiarato che i corpi sono stati ritrovati all’interno della stessa grotta sottomarina in cui il gruppo si era immerso.

Il team di subacquei di Dan Europe si era immerso questa mattina per tentare il recupero dei corpi mai più risaliti in superficie dopo l’escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità.

Il team è composto da tre esperti subspeleologi finlandesi: Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist. Oltre al team di Dan Europe e delle forze maldiviane, secondo i media locali, c’è stata assistenza e supporto tecnico dei governi britannico, australiano e statunitense.

I te speleosub finlandesi esperti insieme ai tecnici specializzati della Missione di Recupero delle Maldive hanno utilizzato anche un veicolo sottomarino a controllo remoto, scrive il portale maldiviano The Edition.

Utilizzato un veicolo sottomarino a controllo remoto

L’operazione di recupero “rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa” fa sapere Dan Europe dopo che il suo team finlandese di search & recovery “ha completato con successo il primo obiettivo operativo della missione, in seguito alla prima immersione tecnica in grotta effettuata oggi presso il sito di Dhekunu Kandu, nell’atollo di Vaavu”.

L’immersione è iniziata intorno alle 8.30 ed è durata circa tre ore; nei prossimi giorni proseguiranno le operazioni di recupero.

Il portavoce del governo Mohammed Hussain Sharif, come riporta il portale maldiviano Sun, aveva detto che il team non si sarebbe immerso a grandi profondità per cercare gli italiani ma che si sarebbero esercitati con immersioni di orientamento.