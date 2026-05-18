Mattinata di forte tensione nel Cremasco, dove un furto in abitazione si è trasformato in un lungo inseguimento concluso con quattro arresti. I Carabinieri della Compagnia di Crema hanno fermato quattro uomini di origine sudamericana, irregolari e senza fissa dimora, accusati di aver svaligiato una casa a Moscazzano e di aver tentato un secondo colpo poco dopo.

L’allarme è scattato grazie alla segnalazione di un residente che aveva notato alcuni uomini introdursi nel cortile di un’abitazione approfittando dell’assenza dei proprietari. I sospetti sono poi fuggiti a bordo di una Dacia Duster marrone, risultata successivamente rubata e con targhe contraffatte.

L’inseguimento tra Cremona, Lodi e Milano

Le pattuglie dei Carabinieri, supportate anche da un elicottero del Nucleo di Orio al Serio, hanno intercettato il veicolo pochi minuti dopo. Alla vista dei militari il conducente ha tentato la fuga ad alta velocità, mentre gli altri tre complici sono scappati a piedi tra le strade di Moscazzano.

Grazie anche alla collaborazione dei cittadini, i tre uomini sono stati rintracciati e bloccati poco distante dopo brevi colluttazioni. Durante le perquisizioni i militari hanno recuperato gioielli, vestiti e profumi appena rubati, poi restituiti ai proprietari.

Nel frattempo il quarto uomo ha proseguito la fuga attraversando diversi comuni tra le province di Cremona, Lodi e Milano, effettuando manovre considerate molto pericolose. L’inseguimento si è concluso nel quartiere Sella Nuova di Milano, dove il fuggitivo è stato arrestato dopo aver abbandonato l’auto e tentato la fuga a piedi. I quattro arrestati sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.