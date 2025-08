Sale a sette il numero delle vittime causate dal virus West Nile in Campania (13 in Italia). Altri due uomini sono morti nelle ultime ore nel Casertano: si tratta di un 79enne di Teverola, deceduto all’ospedale di Frattamaggiore dopo essere passato per quello di Aversa, e di un 71enne di Casal di Principe morto in sala rianimazione ad Aversa. Entrambi avrebbero contatto il virus sul litorale domitio, nell’area del comune di Mondragone, dove si è registrato un alto numero di casi, che coinvolge le limitrofe zone di Baia Domizia e Cellole. L’Asl di Caserta intensificherà le disinfestazioni mirate.

L’ultimo bollettino aggiornato evidenzia che nel territorio casertano si contano 20 persone contagiate, 9 delle quali sono attualmente ricoverate. A questi si aggiungono altri 5 casi di persone non residenti, ma presumibilmente infettate nella stessa area: sono ricoverate negli ospedali Cutugno di Napoli, Aversa e Spallanzani di Roma. La provincia di Caserta, quindi, si conferma il principale focolaio dell’infezione in Campania, facendo scattare misure straordinarie da parte delle autorità sanitarie.

Disinfestazioni e misure urgenti per fermare il virus

Alla luce della crescente emergenza, l’Asl di Caserta ha annunciato l’avvio immediato di una campagna di disinfestazione larvicida, a partire dai comuni in cui si sono verificati più casi. Lo ha reso noto Carlo Ferrara, direttore del Servizio Veterinario di Sanità Animale, sottolineando l’importanza di azioni rapide per limitare la proliferazione delle zanzare, principali vettori del virus.

A preoccupare gli esperti sono le caratteristiche ambientali delle zone colpite. L’infettivologo Alessandro Perrella, dell’ospedale Cotugno di Napoli, ha ricordato che molte di queste aree sono attraversate da corsi d’acqua soggetti a ristagni, condizioni ideali per la riproduzione delle zanzare. Alcune, storicamente, erano anche focolai di malaria. Perrella ha quindi ribadito la necessità di interventi mirati, che includano bonifiche ambientali e disinfestazioni sistematiche, per prevenire una diffusione ulteriore del virus, proteggendo sia la popolazione locale sia i soggetti più vulnerabili.