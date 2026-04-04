Tragedia sul lavoro questa mattina a San Felice, in provincia di Modena: un uomo di 73 anni ha perso la vita a causa del cedimento di una gru montata su un furgone. Sullo stesso cestello si trovava anche il figlio, di 39 anni, ora ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata all’ospedale di Baggiovara. Secondo le prime ricostruzioni, la gru si sarebbe staccata dalla base del veicolo mentre i due uomini stavano utilizzando il mezzo per raggiungere i piani alti di un’abitazione in costruzione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il personale della Medicina del lavoro e il 118 per soccorrere le vittime e avviare le indagini sulla dinamica dell’incidente. Il cedimento del mezzo ha provocato conseguenze immediate e gravissime: “È una tragedia che colpisce profondamente la nostra comunità, soprattutto considerando che si tratta di un padre e un figlio”, ha commentato un testimone presente sul cantiere. Le autorità hanno già avviato tutti gli accertamenti necessari per chiarire le cause tecniche del cedimento e verificare eventuali responsabilità.