Nel giorno di Pasquetta una donna di 55 anni, Domnica Daradisc, ha perso la vita in un incidente stradale a Ceggia, in provincia di Venezia. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, al momento dello schianto la donna, che viaggiava a fianco al marito alla guida del veicolo, si trovava in videochiamata con figli e nipoti per gli auguri. Mentre era in videochiamata con loro è avvenuto l’impatto e lo schermo del telefono dei familiari collegati è diventato improvvisamente nero. L’auto sulla quale viaggiava con il marito si è schiantata contro un’Audi A5 Coupé ed è precipitata in un fossato a causa dell’impatto.

Le indagini

Per la donna, di origine rumene residente a Chiarano (Treviso), non c’è stato nulla da fare. Il marito, invece, è rimasto ferito ed è stato portato all’ospedale di Mestre con l’elicottero del Suem. È ora ricoverato in Rianimazione. “Le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi resta riservata”, spiega Il Gazzettino. Il guidatore dell’Audi, un 55enne veneziano sottoposto al test alcolemico risultato poi negativo, non avrebbe riportato alcuna conseguenza. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di San Donà di Piave, intervenuti con i vigili del fuoco. Sul caso ha aperto un fascicolo la pm Monica Guzzardi, che dovrà decidere se ordinare o meno l’autopsia.